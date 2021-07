Campioni d’Europa, gli Azzuri atterrano a Roma: la coppa è a casa

Gli azzurri campioni d’Europa, per la seconda volta nella storia e a distanza di 53 anni dalla vittoria con la Jugoslavia, sono atterrati poco dopo le 6 a Fiumicino. A attenderli sono tra 150 e 200 tifosi, la maggior parte ragazzi con tricolori al seguito che intonano canzoni come: «I campioni dell’Europa siamo noi» e «Po po po po». La nazionale di Roberto Mancini, che ieri sera a Wembley ha battuto l’Inghilterra ai rigori per 3-2, alle 17 sarà ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle 18.30 dal premier Mario Draghi a Palazzo Chigi.