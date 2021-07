Mattarella in Francia, all’Eliseo l’incontro con Macron

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato a Parigi dove sarà in visita di Stato fino a martedì prossimo. Al suo arrivo nella capitale francese, il capo dello Stato visiterà il Musée National de la Céramique de Sèvres, accompagnato dalla ministra della Transizione ecologica, Barbara Pompili.

Domani mattina sarà ricevuto all’Eliseo dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Al termine dei colloqui, i due capi di Stato rilasceranno dichiarazioni alla stampa. Mattarella incontrerà, quindi, il presidente dell’Assemblea nazionale, Richard Ferrand e, nel pomeriggio, terrà una lectio magistralis alla Sorbona.

Martedì il capo dello Stato avrà un colloquio con la direttrice generale dell’Unesco, Audrey Azoulay e al termine dei colloqui renderà omaggio al Monumento del Milite ignoto all’Arc de Triomphe. All’Hôtel de Ville incontrerà il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, e, successivamente, sarà ospite a colazione del primo ministro, Jean Castex, all’Hôtel de Matignon. Nel pomeriggio, l’ultimo impegno ufficiale della visita di Stato, l’incontro con il presidente del Senato, Gérard Larcher.

È «un legame unico in Europa» quello che lega Francia e Italia, un legame «fondamentale e ancora sottovalutato». Così il ministro francese per gli Affari Europei, Clemente Beaune,ha salutato su Twitter la visita di Mattarella «Quest’anno firmeremo un trattato bilaterale per confermare questa amicizia», ha aggiunto il ministro.