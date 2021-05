Procura di Roma, la nomina di Prestipino è «illegittima». Lo dice il Consiglio di Stato

È «illegittima» la delibera del Csm che, nel marzo 2020, nominò Michele Prestipino Giarritta a capo della procura di Roma. Per questo il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli presentati dal procuratore di Roma Michele Prestipino e dal Csm contro la sentenza del Tar del Lazio che aveva accolto il ricorso presentato dal procuratore generale di Firenze Marcello Viola contro la nomina del capo della procura della capitale avvenuta il 4 marzo dell’anno scorso.

La V Sezione del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 3712 e 3713, ha respinto gli appelli, rispettivamente, di Prestipino e del Consiglio Superiore della Magistratura contro la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio del 16 febbraio scorso che aveva accolto ricorso di Marcello Viola. Il Consiglio di Stato, confermandola decisione del Tribunale amministrativo, ritiene la delibera del Csm «illegittima per due ordini di motivi». Anzitutto, perché si basa su una proposta della Quinta Commissione, interna al Csm, che ritornando sulle proprie precedenti determinazioni, immotivatamente aveva escluso Viola dai candidati da proporre al Plenum per la decisione, prima invece considerato da proporre. Inoltre perché il Csm ha valutato e comparato in modo illegittimo le rispettive attitudini direttive di Prestipino e di Marcello Viola.

Il 13 maggio verrà trattata, invece, la domanda cautelare sull’appello di Prestipino contro l’altra sentenza del Tar Lazio che aveva accolto il ricorso presentato dal procuratore capo di Palermo Francesco LoVoi. Oltre a Viola infatti, a impugnare la nomina di Prestipino davanti al Tar erano stati Lo Voi e il capo della procura di Firenze Giuseppe Creazzo: il giudice amministrativo di primo grado, nel febbraio scorso, aveva accolto i ricorsi di Lo Voi e Viola, ma non quello di Creazzo. A presentare appello a Palazzo Spada sulle sentenze pronunciate in favore di Viola e Lo Voi sono stati sia Prestipino che il Csm.