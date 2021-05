Il marito porta la moglie in tribunale: “Non stira e cucina”. Il giudice: “Sottomissione inammissibile”

I doveri coniugali? “Lavare, stirare e cucinare”. Ma solo per la donna, secondo l’uomo che a Foggia ha chiesto la separazione da sua moglie perché avrebbe violato l’obbligo di collaborazione e contribuzione nell’interesse della famiglia. L’accusa però non ha retto in Tribunale, e anzi il giudice ha bacchettato l’uomo ritenendo inammissibile “una situazione di sottomissione di uno a svolgere lavori di mera cura dell’ordine domestico, al quale peraltro sono tenuti anche i figli, nell’ottica di una educazione responsabile”.

La sentenza dello scorso 5 maggio non solo rigetta le motivazioni addotte dall’uomo, ma stabilisce che marito e moglie sono chiamati ugualmente a prendersi cura della casa e a svolgere i lavori domestici. Come d’altronde recita il nostro Codice Civile: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.