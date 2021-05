Salvini chiama i radicali: “Pronti a un referendum sulla Giustizia”. Bernardini: “Ci sto”

«Questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai una riforma della Giustizia. Per questo stiamo organizzando con il Partito Radicale una raccolta di firme per alcuni quesiti referendari». A dirlo è il leader della Lega Matteo Salvini, ospite al programma Porta a Porta di Bruno Vespa. Durante la registrazione della puntata di stasera il leader del Carroccio annuncia una iniziativa referendaria con il Partito Radicale: «Raccoglieremo le 500mila firme necessarie con i radicali per una serie di quesiti sulla giustizia, sulla responsabilità penale dei giudici, perché qualunque lavoratore che sbaglia paga, e poi separazione delle carriere e abolizione della Severino».

«Se si fa il referendum sulla giustizia, sono non felice…di più», risponde l’esponente radicale Rita Bernardini. «Sempre più si presenta agli occhi degli italiani quello che il Partito Radicale da anni denuncia: la scandalosa situazione della giustizia italiana che va profondamente riformata. Purtroppo, fin dai primi istanti della nuova maggioranza che sostiene il Governo, appare chiaro che questo parlamento mantiene troppe difficoltà a cogliere l’occasione di questa necessaria riforma che fin dal 1986 auspichiamo. Far decidere gli elettori con dei referendum sarà ancora una volta l’unica strada praticabile per ottenere la riforma della giustizia», dichiarano Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e Tesoriere del Partito Radicale.