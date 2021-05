«Sono avvocato e ipovedente: mi hanno persino negato il bonus»

Summum ius summa iniuria. Lo sanno bene gli avvocati. La pandemia ha fatto emergere, oltre alla tragedia delle tante vittime e alle gravi conseguenze sociali, anche grandi contraddizioni normative. Un anno fa, con l’emergenza sanitaria, sono stati predisposti alcuni interventi volti a sostenere coloro che non beneficiano di uno stipendio fisso. Tra questi i liberi professionisti. Con l’istituzione del reddito di ultima istanza non sono mancate situazioni paradossali che hanno interessato pure gli avvocati. La storia che vi raccontiamo ha come protagonista l’avvocato Alberto Vitale, 51 anni, del Foro di Padova.

Vitale ha una grave invalidità: è cieco ventesimista e negli ultimi dieci anni le sue condizioni di salute sono peggiorate. Per questo percepisce una pensione di invalidità dalla Cassa forense di circa 640 euro mensili. Nonostante ciò, il professionista patavino non ha mai smesso di lavorare con entusiasmo e dedizione. «Svolgo – dice al Dubbio – una professione bellissima e indossare la toga è per me un onore». Poco più di un anno fa Vitale, come tanti suoi colleghi, ha dovuto fare i conti oltre che con il pericolo del contagio anche con un calo preoccupante del fatturato. Udienze rinviate, tribunali chiusi le prime conseguenze della diffusione del coronavirus. I provvedimenti governativi che si sono succeduti nel 2020 non hanno previsto una cornice completa, tanto che l’avvocato Vitale per la sua patologia è stato escluso dal reddito di ultima istanza, introdotto con il decreto legge n. 18/2020 convertito nella legge n. 27 del 2020.

Già, perché tale sussidio non è stato previsto per i beneficiari di assegno di invalidità. Una discriminazione per Vitale e per chi versa nelle sue stesse condizioni. Di qui l’inizio di una lunga – e alcune volte poco proficua – interlocuzione con istituzioni diverse. A partire dalla Cassa forense, passando direttamente per la presidenza del Consiglio dei Ministri. «Non mi sento tutelato – afferma Vitale – e mi sarei aspettato ben altra sensibilità verso una categoria debole. Purtroppo, fino a questo momento solo continui rimpalli».

(Sul Dubbio del 6 maggio la versione integrale)