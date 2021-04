Avvisate Travaglio che Conte è un avvocato

Ci sono volute settimane, forse mesi, e probabilmente è servito anche l’aiuto di qualche coraggioso 007, ma alla fine la verità è venuta a galla: il Parlamento italiano è un covo di avvocati. Lo scoop è arrivato dal Fatto quotidiano, il giornale di Travaglio che ha una visione delle cose talmente manichea da considerare la giurisdizione divisa in buoni a cattivi: da un lato i magistrati – i buoni naturalmente – dall’altro i cattivi, gli avvocati.

E sì, il mondo in bianco e nero di Travaglio e soci vive di contrasti senza mediazioni e i loro profeti intingono sempre la penna nel fiele e nell’odio. E capita assai spesso che l’obiettivo di tanto “amore” sia l’avvocato, ovvero colui che si si ostina a difendere i diritti di chi è indagato pretendendo, pensate, il rispetto delle garanzie e della Costituzione.

E così se in Parlamento le cose vanno male la colpa, naturalmente, è degli avvocati: “Le elezioni del 2018 sono state una manna dal cielo per gli Azzeccagarbugli nostrani. Gli avvocati eletti in Parlamento sono ben 132, 87 a Montecitorio e 45 a Palazzo Madama. Un record considerando che nella legislatura precedente (la XVII) erano 113”, scrive il Fatto. Poi la scottante verità: “Non c’è altra professione che sia più rappresentata nelle due Camere”. Eppure, quelli del Fatto, prima di chiedere una legge sul “clamoroso conflitto di interesse” incarnato dalla figura dell parlamentare-avvocato, potrebbero considerare un paio di cosette. La prima: in Parlamento si va per proporre e votare leggi e questa cosa potrebbe aiutare i giornalisti di Travaglio a considerare l’ipotesi che in effetti, come dire, una laurea in giurisprudenza potrebbe essere di una certa utilità; la seconda invece è un appello: avvisate Travaglio che il suo premier ideale – quel tal Giuseppe Conte – beh, anche lui è un avvocato…