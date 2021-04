Eugenio Saitta (M5S): «Inquietanti le intercettazioni a giornalisti e avvocati, Lamorgese chiarisca»

«Le notizie diffuse dagli organi di stampa in merito alle intercettazioni di numerosi giornalisti e avvocati, mentre conferiscono con i loro clienti, nell’ambito dell’inchiesta sulle attività delle Ong, avviata dalla Procura di Trapani, sono inquietanti e hanno destato molta preoccupazione». È quanto afferma in una nota il deputato del MoVimento 5 Stelle, Eugenio Saitta. «In attesa di conoscere l’esito dell’istruttoria aperta dal ministro della Giustizia, Marta Cartabia – prosegue Saitta – ho presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere se fosse a conoscenza di questi avvenimenti, quali iniziative intenda adottare per quanto di competenza, al fine di fare chiarezza sulla vicenda e se corrisponde al vero la notizia del coinvolgimento del Viminale, all’epoca del verificarsi di questi fatti».

«Nell’atto ispettivo ho chiesto inoltre – conclude l’esponente pentastellato – di accertare le responsabilità che hanno condotto a comportamenti che appaiono lesivi del diritto di cronaca, del diritto alla difesa, della libertà personale, del diritto d’informazione e dei cittadini a essere informati».