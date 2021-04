De Luca sfida Figliuolo: “Disobbediremo, basta vaccini per fascia di età”

“Ho detto al commissario Figliuolo che, se per aprile non arrivano in Campania i 200mila vaccini in meno che ci hanno sottratto nei tre mesi che abbiamo alle spalle, prenderemo misure clamorose e, intanto, non parteciperemo piu’ alle riunioni della conferenza Stato-Regioni. Non intendiamo piu’ essere presi in giro”. Arriva così, di prima mattina, la “bomba” lanciata dal governatore campano, Vincenzo De Luca contro la linea sui vaccini del governo e del generale Figliuolo. “Bisogna superare il primo scandalo – chiede De Luca -, la mancata distribuzione di vaccini in Campania. È una vergogna che la regione con la più alta densita’ abitativa in Italia abbia meno vaccini di altre regioni”. “La Campania – aggiunge il governatore – dovrebbe ricevere il 9,6% di vaccini, invece ne riceve il 7,2%. Siamo l’ultima regione a ricevere i vaccini rispetto alla popolazione. Questo e’ il mercato nero dei vaccini, e’ uno scandalo che, come e’ evidente, determina un rallentamento”. “Il commissario – annuncia De Luca – mi ha garantito che arriveranno 4.500 dosi di Pfizer oggi, ma c’e’ uno scandalo nello scandalo: abbiamo meno vaccini Moderna, eppure sono i piu’ gestibili perche’ non vanno conservati a 70 – 80 gradi sotto zero. Io sono per fare un’operazione in verita’ e di trasparenza assoluta: bisogna dire sempre quanti sono i vaccini consegnati in base alla popolazione e quali tipi di vaccini sono consegnati perche’ noi abbiamo in percentuale molto piu’ Astranzeneca. Questo non va bene”.

Secca la replica del Commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo: “La campagna di vaccinazione deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza deroghe ai principi che lo regolano, facendo riferimento all’ordinanza che indica le categorie prioritarie”. “L’obiettivo – aggiunge il Commissario – è quello di mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, che sono le più vulnerabili all’infezione. Più celermente si concluderà questa fase, prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive”.