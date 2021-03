Draghi: “Operatori sanitari No vax? Il governo intende intervenire”

«Riapertura della scuola fino alla prima media». Lo annuncia il premier Mario Draghi intervenendo in conferenza stampa sull’esito della cabina di regia. «Le evidenze scientifiche – prosegue il premier – mostrano che le scuole sono un punto di contagio molto limitato solo in presenza di tutte le altre restrizioni». «Tutti gli altri provvedimenti restano fermi», aggiunge Draghi, precisando: «Se riaprire o no dipenderà dai dati».

Sugli operatori sanitari non vaccinati «il governo intende intervenire, non va assolutamente bene che siano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta preparando un provvedimento su questo, come è tutto ancora da vedere», fa sapere il presidente del Consiglio. Che poi passa alle polemiche sui vaccini: «Siamo stati gli unici a bloccare l’export dei vaccini. Ora la Commissione Ue allarga la rete entro cui possono cadere le società che esportano. La Commissione Ue allarga i criteri», spiega il premier. E il vaccino russo? «Non si prevede che l’Ema si pronunci» prima di tre o quattro mesi sul vaccino Sputnik, aveva spiegato il premier, al termine del Consiglio europeo Ue. «Non c’è ancora domanda effettuata a Ema», dice il premier. «Qui c’è in gioco la salute, la vita, la morte, e noi dobbiamo sempre cercare il coordinamento europeo, far di tutto per rafforzarlo. Poi se non si vede una soluzione, è chiaro che dovremo cercare altre strade. Però starei attento a fare questi contratti perché ieri la presidente della Commissione ha messo in luce il fatto che, parlando col fondo di investimenti che ha in mano la proprietà della produzione del vaccino Sputnik, loro possono produrre un massimo di 55 milioni di dosi, di cui il 40% in Russia e il 60% in vari siti internazionali. E non è stata ancora presentata formale domanda all’Ema, che non si prevede si pronunci prima di 3-4 mesi. Quindi se va bene il vaccino sarebbe disponibile nella seconda parte dell’anno», conclude il premier.

«Ci saranno regioni che potranno passare dalla zona arancione a quella rossa e altre che dalla zona rossa passeranno a quella arancione, quest’ultimo caso è quello del Lazio che ha avuto dei dati negli ultimi gironi in miglioramento. Quindi, nelle prossime ore il Lazio non sarà più zona rossa, ma arancione. Questo avverrà a scadenza naturale dell’ordinanza vigente che scade alla mezzanotte tra lunedì e martedì e quindi da martedì il Lazio sarà zona arancione», ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, rispondendo alle domande in conferenza stampa con il premier.