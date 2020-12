Oltre sessanta avvocati in difesa di Ahmadreza Djalali: una maratona social per fermare la sua esecuzione in Iran

È a rischio imminente di esecuzione in Iran Ahmadreza Djalali, ricercatore irano-svedese esperto di medicina dei disastri e assistenza umanitaria che in passato ha lavorato presso l’Università del Piemonte Orientale di Novara. Secondo la famiglia di Djalali, il medico ieri sarebbe stato trasferito nella prigione di Rajai Shahr per essere giustiziato. La scorsa settimana, infatti, era stato informato che sarebbe stato trasferito in questo carcere per eseguire la sua condanna a morte.

Arrestato nell’aprile del 2016 e poi condannato a morte da un tribunale iraniano con l’accusa di spionaggio a favore di Israele, la sua esecuzione – secondo Ihr – potrebbe essere una rappresaglia per la recente uccisione dello scienziato nucleare Mohsen Fakhrizadeh. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, «sta monitorando da vicino» la situazione dell’accademico. Fonti Ue riferiscono che Michel «è molto preoccupato per il suo recente trasferimento in isolamento» nella prigione di Rajài Shahr a Karaj. A quanto si apprende il presidente Michel e la sua squadra sono in stretto contatto con diversi soggetti coinvolti nella vicenda al fine di evitare che venga eseguita la condanna a morte. Ciononostante, il presidente avrebbe preferito evitare un richiamo pubblico alle autorità di Teheran perché «comunicare apertamente e pubblicamente non è nell’interesse del signor Djalali e può avere implicazioni negative», ha spiegato un alto funzionario Ue. Bruxelles è contraria alla pena di morte e la considera una punizione crudele e disumana che non agisce da deterrente contro la criminalità. Il presidente avrebbe ribadito questa posizione agli interlocutori iraniani.

L’appello di Aiga

Nelle ultime ore si è svolta su Facebook la maratona oratoria dei giovani avvocati italiani che stanno pronunciando simboliche arringhe in difesa di Djalali. Oltre sessanta gli interventi a difesa di Ahmad Reza Djalali: in oltre sei ore, avvocati di tutte le regioni d’Italia hanno effettuato il passaggio di testimone delle arringhe a difesa del ricercatore, ribadendo l’importanza della garanzia di un giusto processo e contro la pena di morte.

«Si è esplorato il mondo del diritto a tutto tondo, partendo dalle ragioni sociologiche, filosofiche, storiche e morali per poi entrare nel merito delle questioni tecniche processuali e di diritto sostanziale, per le quali non sia ammissibile la pena di morte, che rappresenta l’altra faccia della medaglia di un processo privo di garanzie difensive», ha spiegato l’Associazione Italian Giovani Avvocati (Aiga). La manifestazione ha avuto il patrocinio di Amnesty International, che è intervenuta oltre che con Riccardo Noury, suo portavoce nazionale, anche con Massimo Persotti del Coordinamento pena di morte dell’associazione per i diritti umani. Tutti i relatori hanno chiesto l’adesione all’appello che Amnesty ha lanciato all’Iran per il rilascio immediato di Ahmadreza Djalali.

Nel corso della manifestazione il Presidente Nazionale Avv. Antonio De Angelis ha ricordato che Aiga, nel 2016, ha organizzato la giornata mondiale contro la pena di morte a Bari, richiamando inoltre le parole di Papa Francesco che, nell’enciclica Fratelli Tutti del 2020, ha scritto che opporsi alla pena di morte significa combattere per difendere l’inalienabile diritto alla dignità umana. Sempre riprendendo le parole di Papa Francesco il Presidente Nazionale ha definito l’ergastolo «come una pena di morte nascosta», ricordando come Aiga sia sempre stata in prima linea a difesa dei diritti dei cittadini, contro le pene inumane. Da ultimo il Presidente di Aiga Novara, Avv. Alessio Cerniglia, riprendendo l’appello del Presidente Nazionale, ha rinnovato l’invito affinché il Ministero degli Esteri voglia intervenire immediatamente, così come richiesto nella lettera che i giovani avvocati gli ha inviato lo scorso 29 novembre, per scongiurare, quello che sarebbe nel caso di Ahmadreza Djalali un omicidio di stato.