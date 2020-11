Il bollettino di oggi: 37.255 nuovi casi su oltre 227mila tamponi. I decessi sono 544

In calo nuovi casi e tamponi: oggi i contagi sono 37.255 (ieri il record, 40.902), con 227.695 tamponi effettuati, 27mila meno di ieri. La percentuale positivi-tamponi torna leggermente a salire, da 16,04 a 16,3%. Sostanzialmente stabile il numero dei decessi, 544 (ieri 550), per un totale di 44.683. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale così a 1.144.552 mentre le vittime a 44.683. I guariti sono 12.196 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall’inizio dell’emergenza a 411.434. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente, vale a dire quante persone in più con coronavirus sono in carico al sistema sanitario, sono 24.509. In totale le persone positive al coronavirus in Italia sono 688.435.

La regione con più casi, nonostante il calo di oggi, rimane la Lombardia (+8.129), seguita da Piemonte (+4.471), Veneto (+3.578), Campania (+3.351) e Lazio (+2.297). I contagiati totali dall’inizio dell’epidemia sono 1.144.552. In crescita i guariti, 12.196 oggi (ieri 11.480), per un totale di 411.434, mentre gli attualmente positivi crescono di 24.509 unità (ieri 28.872), e sono ora 688.435. Rallentano i ricoveri ordinari, 484 oggi (meno della metà di ieri, quando sono stati 1.041), per un totale di 31.398, mentre le terapie intensive sono 76 in più (ieri 60), 3.306 in tutto. In isolamento domiciliare sono attualmente 653.731 pazienti.