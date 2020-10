Lega, ecco la nuova segreteria politica di Salvini

Matteo Salvini ha “chiuso” la formazione della nuova segreteria politica della Lega, l’organismo collegiale cui spetta, sotto la sua guida, la definizione della linea del partito. Oltre ai vice segretari, ai presidenti leghisti di Regione, ai capi delegazione nelle istituzioni (Parlamento, Europarlamento) e ai capi dipartimento, ne fanno parte il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il presidente del Copasir, Raffaele Volpi. Entrano poi per la prima volta in un organo collegiale leghista – la nuova segreteria politica “sostituisce” il consiglio federale della vecchia Lega Nord – alcuni componenti dello staff di Salvini, come il responsabile comunicazione Luca Morisi e il capo segreteria Andrea Paganella, e alcuni sindaci, i primi cittadini di Treviso, Mario Conte; Novara, Alessandro Canelli; Ferrara, Alan Fabbri; Civitavecchia, Ernesto Tedesco; Pisa, Michele Conte; oltre all’assessore catanese, Fabio Cantarella.

La segreteria politica si è riunita per la prima volta mercoledì scorso e dovrebbe riunirsi nuovamente nei prossimi giorni. Prima però Salvini incontrerà gli alleati di centrodestra per discutere del nuovo Dpcm sulle restrizioni anti-contagio da Covid 19, della situazione politica e delle candidature in vista delle amministrative 2021.

Nella segreteria, quindi, siedono Salvini e i suoi tre vice segretari, Giancarlo Giorgetti, Andrea Crippa e Lorenzo Fontana; i capigruppo di Camera e Senato e il capodelegazione a Strasburgo, Riccardo Molinari, Massimiliano Romeo e Marco Campomenosi. Presenti i governatori di Veneto, Luca Zaia; Lombardia, Attilio Fontana; Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga; e Umbria, Donatella Tesei. Oltre ai massimi dirigenti del partito: il responsabile organizzativo Roberto Calderoli, il responsabile tesseramento Alessandro Panza, il tesoriere Giulio Centemero, e il responsabile enti locali Stefano Locatelli.

Nella segreteria politica entrano anche Guido Guidesi, nominato responsabile coordinamento Regioni-gruppi parlamentari; il responsabile Lega Giovani Luca Toccalini; i responsabili dei dipartimenti: Economia, Alberto Bagnai, Lavoro, Claudio Durigon, Cultura, Lucia Borgonzoni, Giustizia, Giulia Bongiorno, e Università, Aurelio Tomasetti. Nominati, infine, delegati per gli enti locali al Centro e al Sud, l’ex candidata alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi e il pugliese Nuccio Altieri.