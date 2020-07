Covid, positivi calano: 255 in tutta Italia, 20 meno di ieri. Altre 5 vittime, nessuna in Lombardia

Nel bollettino della Protezione civile, lo stesso numero di decessi delle ventiquattr’ore precedenti e il segnale più incoraggiante che viene dalla Regione più colpita, dove non si sono dovuti contare morti per il terzo giorno consecutivo

Il calo è lieve, e come sempre andrebbe tarato sul numero di tamponi effettuati, ma comunque c’è: secondo il bollettino diffuso poco fa dalla Protezione civile, i nuovi casi di covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 255, contro i 275 di ieri. Sono 5 le persone decedute, e 5 se n’erano dovute contare anche il giorno prima.

Ma tra i riscontri più incoraggianti c’è il fatto che nessuno dei casi di morte a causa del coronavirus è stato registrato in Lombardia: ed è così per il terzo giorno consecutivo.

Gli altri dati: sono 198 le persone guarite a livello nazionale, per un totale di 198.446 dall’inizio della pandemia. Restano attualmente positive, secondo il dato ufficiale, 12.565 persone, mentre il totale dei casi di contagio che si sono contati dall’inizio della pandemia ha raggiunto con oggi quota 246.118.

Tra loro, va ricordato il numero delle vittime: sono 35.107. Il che vorrebbe dire che il tasso di mortalità del covid in Italia è del 14 per cento. Ma il dato è in realtà inattendibile, ed è certamente molto più basso, considerato il gigantesco numero di persone che sono state contagiate senza neppure averne avuto consapevolezza.

Tra i 255 positivi individuati nelle ultime 24 ore, un numero certo non enorme 7, viene dalle Marche. Ma nel suo piccolo, il caso della regione del Centro Italia sembra assai ben rappresentativo di quale sia la tipologia prevalente di trasmissione del covid in questa fase: 5 persone che si sono contagiate in una festa a Rimini le altre 2 sono risultate positive al ritorno da un viaggio all’estero.