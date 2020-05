Toninelli fa fuori Montesquieu, la Costituzione e l’autonomia dei magistrati

L’ex ministro grillino ci spiega che la magistratura è soggetta al potere politico…

“Le scarcerazioni disposte in autonomia dalla magistratura, grazie al decreto Bonafede, ora devono essere riviste”. Parole e musica dell’ex ministro grillino Danilo Toninelli. Il quale, dopo aver provato inutilmente a costruire parchi giochi sotto i ponti, ora, in un solo colpo, fa fuori Montesquieu e la sua “superata” separazione dei poteri; e l’articolo 104 della Cotituzione, quello che stabilisce l’assoluta autonomia della magistratura: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Non male per un solo post…