“Quella gara a recitare la parte del più antimafioso è desolante”

Secondo Giandomenico Caiazza il decreto annunciato dal Guardasigilli “risponde ad esigenze di tipo propagandistico”

Un’idea “inaccettabile, perché interviene in modo inammissibile sull’autonomia del giudice e risponde a esigenze di pura propaganda politica e non di giustizia”. Così il presidente dell’Unione delle Camere penali Gian Domenico Caiazza, intervistato dall’Agi, commenta l’annuncio del Guardasigilli Alfonso Bonafede relativo al nuovo decreto legge per far rivalutare dai giudici le scarcerazioni di esponenti della criminalità organizzata, oggi ai domiciliari per l’emergenza coronavirus.

“Premesso che e’ impossibile dare un giudizio su un provvedimento che non c’è – afferma il leader dei penalisti – certo e’ una pretesa teorica inaccettabile immaginare di porre al giudice l’obbligo di rivalutazioni. E’ una forma di intervento indebito sull’autonomia della valutazione del magistrato”.

Caiazza osserva, quindi, che “esistono già strumenti processuali attraverso i quali intervenire, come il ricorso da parte del procuratore generale: l’ufficio della pubblica accusa – sottolinea il leader degli avvocati penalisti – viene già regolarmente interpellato, e per la gran parte di questi provvedimenti di scarcerazione c’è stato il parere favorevole della procura generale. Dove non c’è, il provvedimento può essere impugnato, si può fare ricorso in Cassazione”.

Il decreto annunciato, dunque, “risponde ad esigenze di tipo propagandistico: il ministro ora sente la necessità di dover fare la parte del più antimafioso degli antimafiosi, in gara con Di Matteo. E’ uno spettacolo desolante”.