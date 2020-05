“Tutti dentro!”. Bonafede dice che l’emergenza virus è passata e vuol riempire le carceri

Il guardasigilli segue le sirene dei “professionisti dell’antimafia” e studia il modo di far tornare in cella i detenuti messi ai domiciliari dai magistrati di sorveglianza

Il Guardasigilli Alfonso Bonafede, a quanto si apprende, sta valutando un intervento normativo per far rivalutare le recenti scarcerazioni di detenuti vicini alla criminalità organizzata. Una nuova valutazione, viene spiegato, alla luce del quadro sanitario oggi mutato, visto che l’emergenza coronavirus non è più la stessa dei mesi appena trascorsi. In via Arenula si lavora dunque per definire il veicolo normativo che potrebbe essere utilizzato.

Insomma, la “campagna” dei “professionisti dell’antimafia” sembra aver dato i suoi frutti, soprattutto dopo le bordate del pm e consigliere togato del Csm Nino Di Matteo, il quale ha lasciato intendere che il guardasigilli avesse ceduto alle “minacce” dei boss.

Del resto già il “capo politico” dei 5Stelle Vito Crimi aveva cercato di ricucire lo strappo col mondo duro e puro dell’antimafia rivendicando la scelta di limitare il ruolo dei magistrati di sorveglianza: “Le persone che sono state scarcerate lo sono state su decisione dei magistrati di sorveglianza. Le decisioni vengono prese dai giudici. Quelle leggi che hanno applicato sono leggi precedenti al ministro Bonafede», ha detto Crimi a Radio 24.

Poi ha rincarato la dose, anticipando che il ministro è pronto a metterli “sotto tutela”: «Oggi il ministro Bonafede ha fatto un decreto legge per impedire che ciò avvenga di nuovo e un magistrato non decida autonomamente senza avere dei pareri della direzione nazionale Antimafia e so che sta lavorando anche a una misura per riportarli in carcere, una volta venute meno le condizioni per l’emergenza».