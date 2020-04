Record di guariti, morti sotto quota 300

I dati dei contagi continuano a migliorare. Ora la Fase due fa meno paura

Quasi 28mila morti in Italia per coronavirus. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 285 decessi. Il totale arriva a 27967.

I guariti sono 75945, con un incremento record di 4693 rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 101551, con una diminuzione di 3106 rispetto alle cifre precedenti. In isolamento domiciliare 81708 persone, mentre 18149 sono ricoverate con sintomi e 1694 (-101) sono in terapia intensiva: tutti dati in discesa rispetto a ieri.

Secondo Luca Richeldi, pneumologo del policlinico Gemelli e membro del comitato tecnico-scientifico: “Non sappiamo quanto dura l’immunita’. Certamente lo studio e’ importante, intanto perche’ e’ su Nature, e poi da’ risultati molto chiari: su questo gruppo di pazienti tutti hanno sviluppato anticorpi. E’ il presupposto per sviluppare un’immunita’ protettiva, non e’ detto che lo sia davvero. E ci dice che nella maggioranza di questi pazienti la risposta al virus e’ sostenuta e ha un misurabile livello all’interno del sangue periferico, sara’ quindi certamente in futuro uno strumento come minimo per misurare la diffusione del virus, ma anche sperare che ci sia almeno una temporanea protezione rispetto alla reinfezione”.