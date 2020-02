Lombardia, Veneto e Piemonte “chiudono” per bloccare il contagio

Stop al carnevale di Venezia dalla mezzanotte di oggi

I casi di contagio da coronavirus sono ormai 133, tutti localizzati in Piemonte, Veneto e Lombardia. Per questo, le tre regioni del nord corrono ai ripari e chiudono scuole e università per una settimana e interrompono tutte le manifestazioni di piazza. Carnevale di Venezia compreso, che si spegnerà alla mezzanotte di oggi.

“Il totale delle persone dei contagiati in Italia sono 132”, ha detto il commissario straordinario, Angelo Borrelli, sottolineando che 26 di queste sono in terapia intensiva. Il dettaglio delle regioni: “In Lombardia sono 89 i casi, in Veneto 24 e in Piemonte 6. In Emilia Romagna 9 e 2 nel Lazio. Sono in totale 129 le persone di cui 54 ricoverate negli ospedali con sintomi. Sono invece 26 in terapia intensiva e 29 in isolamento domiciliare”.

Il direttore per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Hans Kluge ha annunciato: “Sto inviando un team dell’OmsEurope in Italia per lavorare insieme per conoscere la diffusione del virus e contenerlo. Mi unirò per supportare il ministero Salute italiano”.

Emergenza in Lombardia

In Lombardia sono sospese anche tutte le messe e a breve il governatore Fontana, in accordo col ministro della Salute, Roberto Speranza, emanerà una ordinanza che prevede in tutta la regione la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza; sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti.

Nemmeno gli esercizi commerciali sono al sicuro da chiusure. «Stiamo andando a valutare anche questa possibilità», ha spiegato l’assessore regionale Giulio Gallera, in merito alla possibile chiusura dei negozi. Se la situazione dovesse degenerare, «nella fase due si potrebbero assumere iniziative più drastiche e rigorose», ha precisato Fontana, parlando a Mezz’ora in più su Rai3, anche se ha aggiunto che è «convinto che non si arriverà a questo. Non pensiamo di isolare Milano. Sarebbe impensabile».

Intanto, il Miur ha deciso di sospendere a partire da domenica 23 febbraio 2020 le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, sia per le mete in Italia sia all’estero.