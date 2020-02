La lezione di Ilaria Capua: “E’ una sindrome simil-influenzale. Molti l’hanno già avuta senza saperlo…”

La virologa italiana tranquillizza: “Credo che la gran parte dei contagiati siano asintomatici o abbiano avuto forme lievi”.

“Questa infezione iniziamo a chiamarla “sindrome simil-influenzale” provocata da coronavirus”. La virologa Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’University of Florida, dopo l’esplosione di casi in Italia ha maturato un’ipotesi concreta sulla vera faccia del virus: “Sospetto – spiega all’AGI – che i casi siano molti ma molti di più ma che la stragrande maggioranza dei contagiati siano asintomatici o poco più, e magari sono già guariti non immaginando di aver avuto il coronavirus e pensando a una semplice influenza”.

Quindi la teoria è che i casi noti a oggi, ossia 132 di cui il 20% in condizioni serie, “non siano che la punta dell’iceberg, e che questa sia paradossalmente una buona notizia. Infatti non conta il numero dei casi gravi, ad esempio, ma il denominatore. Tot casi gravi su quanti totali? Ho il sospetto che in questi giorni stiamo solo identificando i casi gravi, e anche quelli meno gravi che ora si sottopongono al test, ma che il numero dei contagiati chiamiamoli “inconsapevoli” sia molto di più”.

Ora, aggiunge la virologa, “la sfida è capire qual è il vero denominatore, attraverso sorveglianza attiva, questionari…”. Ciò non toglie, chiarisce Capua, che “è solo un’ipotesi, quindi in un momento di incertezza non sono sbagliate le misure annunciate ieri, meglio tutte le precauzioni, anche per fotografare la situazione senza farla evolvere”.

Infine, dall’esperta un appello anche agli operatori della comunicazione: “Questa vicenda costerà centinaia di miliardi. La Sars, che era molto meno pesante, è costata 54 miliardi. Bisogna evitare informazioni scorrette o allarmistiche, a ogni parola allarmistica che viene detta bruciamo un milione”.

“Non c’è da piangere ma nemmeno da ridere, bisogna solo seguire pedissequamente quello che le organizzazioni internazionali ci dicono di fare. L’Italia sta vivendo una situazione più critica perché sta cercando i casi più attivamente di altri”. “Quello che so e’ che in Florida non vedo mascherine, ma so anche che è una situazione che non durerà poco. E’ possibile che il virus continuerà a circolare fino a primavera inoltrata o prima dell’estate. Avremo a che fare con questo virus per un po’ di tempo, ma usiamo tutti il cervello ed evitiamo che girino notizie stupide che spaventano le persone piu’ fragili. So di chat, o gruppi whatsapp, in cui si parla di ‘gruppi di cinesi che…’: non si scherza su queste cose”. Secondo la virologa, “quando avremo test diagnostici applicati in tutta Europa capiremo l’estensione del contagio e potremo dire se e’ una pandemia in fase avanzata oppure no. Sono convinta che il virus fara’ il giro del mondo in tempi abbastanza rapidi, perche’ siamo tanti e il virus trovera’ tanti corpi, come batterie. Ma non vuol dire che ci saranno forme gravi, anzi molto probabilmente sara’ sempre piu’ debole”, conclude.