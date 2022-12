PHOTO



Pd e centrodestra in rialzo nei sondaggi, M5s in deciso calo: è il quadro che emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI. In dettaglio, i dem, forse anche sull’onda del successo in Emilia Romagna, realizzano una crescita di un punto percentuale, tornando a superare la soglia del 20%. Bene i tre partiti del centrodestra: soprattutto FdI che cresce di mezzo punto, mentre per Lega e Forza Italia l’incremento è marginale, pari a 0,1 punti. Nel complesso, l’opposizione di centrodestra arriva a sfiorare la soglia del 50%, fermandosi al 49,8%. Male, invece, M5s che continua a confermare la flessione iniziata ormai da diverso tempo. La Supermedia mostra una flessione di 1,3 punti che fa scivolare i pentastellati al 14,4%, appena tre punti sopra Fratelli d’Italia. I NUMERI: Lega 30,9 (+0,1) Pd 20,3 (+1,0) M5s 14,4 (-1,3) FdI 11,4 (+0,5) Forza Italia 6,6 (+0,1) Italia viva 4,1 (-0,2) La Sinistra 2,7 (=) Azione 2,2 (-0,1) +Europa 2,0 (-0,1) Verdi 2,0 (=) Totale maggioranza di governo 41,5 (-0,4) Opposizione di centrodestra 49,8 (+0,7) Le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa