«'Credo che i difensori della magistrata Iolanda Apostolico escano veramente sconfitti dalla ridicola polemica che hanno intentato. Che pena discutere per giorni di chi ha fatto il video, quando invece ne spuntano altri gravissimi. Con la Apostolico che agita le braccia contro le Forze di polizia, criticando di fatto contro chi rappresenta lo Stato e viene sommerso da insulti urlati da altre persone presenti sul molo di Catania, che gridavano ”assassini, assassini”. Tutto ciò dimostra l'urgenza della sua rimozione dall'ordine giudiziario, non si può fare l'attivista accanto ad estremisti e poi disporre della libertà e della reputazione altrui». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato.

«Altro che ispezioni, altro che cavilli del Csm. La Apostolico - continua - va trasferita nell'amministrazione civile dello Stato a mettere i timbri in qualche ufficio dove non possa confondere funzioni elevatissime con un'appartenenza politica ostentata. Il secondo video è più grave del primo. Si è detto che la Apostolico fosse lì come se fosse un'osservatrice o una passante. Invece era lì come esplicita manifestante, nel senso letterale del termine, cioè esprimendo con gesti e presenza un atteggiamento di contestazione nei confronti di chi manteneva l'ordine pubblico».

«L'Apostolico farebbe bene a dimettersi oggi stesso. E in ogni caso utilizzando le norme di legge, chi deve mandarla a fare altro lo faccia rapidamente. Grazie a chi ha fatto dei video e basta con la discussione penosa sugli autori di video, quando invece il problema è la condotta della persona ripresa. E nessuno osi recare fastidio a chi ha fatto le riprese. Non tollereremo vessazioni», conclude.