«Il Governo è determinato: non ci sono esitazioni, ma occorre solo rispettare le dinamiche parlamentari. Si darà la priorità alla sessione di bilancio ma la determinazione del Governo e del Ministro è totale per portare a termine la separazione delle carriere. Lo abbiamo promesso agli elettori e lo faremo»: così stamattina il vice Ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto al Congresso dell’Unione Camere Penali. Il senatore forzista ha proseguito: «Controllore e controllato non possono coincidere: per questo la separazione è un obiettivo da raggiungere».

È poi intervenuto l’avvocato Beniamino Migliucci: «da una parte mi sento tranquillizzato ma dall’altra preoccupato. Conosco l’intenzione di Nordio però l’Anm si oppone. Ce ne faremo una ragione a meno che non ci sia sempre quel timore che serpeggia nella politica di trovare accomodamenti per non scontentare qualcuno. Le riforme non vanno fatte per gli avvocati, ma per la società, per le ansie dei nostri assistiti. Non cederemo mai». E ha chiarito: «se la riforma necessita di tempo, allora bisogna partire subito per portarla avanti, perché se immaginiamo di fare una legge che non sia costituzionale la separazione verrà affondata».

Nella sua replica Sisto ha chiesto tutto l’appoggio alle Camere Penali per raggiungere l’obiettivo ma come ha fatto notare il past president Valerio Spigarelli: «Sull’acuta domanda di Beniamino Migliucci in merito a che tipo di riforma (costituzionale o legge ordinaria, ndr) il Governo ha davvero in mente di fare, Sisto non ha risposto e per me questa è già una risposta».