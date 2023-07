«È una giornata di particolare importanza per la giustizia tributaria che si pone come trade union fra le altre giurisdizioni», ha dichiarato lunedì il presidente del Cpgt Antonio Leone durante la cerimonia di presentazione della nuova Scuola superiore della magistratura tributaria e dell’insediamento del Comitato scientifico. «La Scuola rappresenterà un valore aggiunto per la giustizia tributaria, contribuendo in maniera significativa alla crescita professionale dei giudici tributari», ha aggiunto Leone. All’evento hanno partecipato i vertici delle altre magistrature: il vice presidente del Csm Fabio Pinelli, il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino, il primo presidente della Cassazione Margherita Cassano, il procuratore generale Luigi Salvato, la giudice della Corte costituzionale Maria Rosaria Sangiorgio, il presidente della Corte d’appello militare Giuseppe Mazzi, il segretario generale della giustizia amministrativa Giulio Castriota Scanderberg in rappresentanza del presidente del Consiglio di Stato. Il Comitato scientifico della Scuola, presieduto dal presidente del Cpgt Leone, è composto, in rappresentanza del Consiglio, dal presidente e dal vicepresidente della Commissione formazione, rispettivamente Alberto Liguori e Maria De Cono, in rappresentanza del mondo accademico, dai professori di diritto tributario Giuseppe Corasaniti, Giuseppe Ingrao, Raffaello Lupi, Giuseppe Melis, Franco Paparella, Francesco Randazzo, Thomas Tassani e Antonio Uricchio. Presidente onorario, Roberto Mastroianni, giudice presso il tribunale Ue. La Scuola si occuperà della formazione e dell’aggiornamento dei giudici tributari, avvalendosi anche della collaborazione di docenti universitari. Fra le attività che saranno svolte, anche presso spazi offerti dalle Università convenzionate e dal Mef, dal futuro istituto di formazione vi sarà il tirocinio dei neoassunti magistrati tributari.