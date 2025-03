L’inchiesta Qatargate si allarga. Come riporta il quotidiano Le Soir, la Procura federale belga ha chiesto la revoca delle immunità di due eurodeputati italiani al Parlamento europeo nell’ambito delle indagini sul presunto scandalo di corruzione che ha scosso l’Eurocamera.

Secondo quanto apprende la testata belga, si tratterebbe di Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti, entrambe del Pd, i cui nomi comparivano sullo sfondo della vicenda di presunta corruzione e ingerenza straniera nel Parlamento europeo. Le richieste saranno annunciate lunedì, come previsto dalla procedura, dalla presidente Roberta Metsola all’apertura di una nuova sessione plenaria.

Tra giudici dimissionari e metodi investigativi contestati, l’ultima puntata di un’inchiesta che continua a galleggiare senza sbocchi risale all’udienza di martedì 7 gennaio, quando la Camera d’accusa di Bruxelles ha rinviato al 18 e al 25 marzo l’udienza per stabilire chi è parte effettiva del procedimento e come garantire l’accesso al dossier istruttorio. Dopo questo primo passo, si potrà entrare nel vivo della questione, passando ad una valutazione sulla regolarità dell’indagine, per stabilire, dunque, se i particolari metodi di ricerca della prova utilizzati dagli inquirenti, che si sono ampiamente avvalsi della collaborazione dei servizi, siano stati o meno legali. Un aspetto che verrà discusso nel corso di un’ulteriore udienza, fissata per il 22 aprile.