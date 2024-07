Un altro nome illustre è emerso nell'ultima inchiesta della procura di Caltanissetta, che sta cercando di far luce sull'insabbiamento delle indagini del 1992 sui legami tra i mafiosi palermitani Antonino Buscemi, Francesco Bonura e il gruppo guidato da Raul Gardini.

Si tratta del magistrato in pensione Giuseppe Pignatone, ex procuratore di Roma e attuale presidente del tribunale del Vaticano. Pignatone è giunto a Caltanissetta per essere interrogato dai pubblici ministeri antimafia