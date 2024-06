La Procura della Repubblica di Biella ha depositato presso la cancelleria del GUP del Tribunale di Biella la richiesta di rinvio a giudizio per Emanuele Pozzolo, il parlamentare coinvolto nella vicenda dello sparo di Capodanno alla Pro loco di Rosazza.

I reati contestati sono lesioni personali colpose ai danni di Luca Campana, omessa custodia di armi, accensioni ed esplosioni pericolose, porto illegale in luogo pubblico dell'arma da cui è partito il colpo "detenuta esclusivamente in regime di "Licenza da collezione", porto illegale in luogo pubblico e aperto al pubblico di 5 cartucce.