«Alessandro Di Battista è portato per la falegnameria, fa progressi velocemente. Come voto gli do 7,5, perché non ha ancora finito il lavoro». Se non è un pesce d’aprile, a dare i voti al pasionario del Movimento 5 Stelle è Giacomo Malaspina, della omonima scuola di falegnameria che ha sede a Viterbo e dove l’ex deputato sta frequentando un corso. A “Un Giorno da Pecora”, il mastro falegname ha spiegato come si sta comportando il suo alunno più famoso: «Dibba ha lasciato a metà, per ora, il lavoro che stava facendo, una scatola con incastri a coda di rondine: aveva per altri impegni». Quanto agli obiettivi di Dibba, Malaspina racconta che «Quando è arrivato mi ha detto: “Sono venuto per impadronirmi di alcune tecniche che potrebbero servirmi nel mio viaggio in India”. Lui è interessato al dialogo, e in questo modo potrebbe avere un primo approccio con loro». L’insegnante è soddisfatto: «È svelto nell’apprendere: ha riconosciuto subito la differenza tra una pialla a filo ed una a spessore, cose molto tecniche».