Sono tre le commissioni esaminatrici impegnate nel concorso pubblico per l'assunzione di 1300 magistrati negli uffici giudiziari italiani. Le operazioni, secondo quanto si apprende, sono nella fase conclusiva.

Nel pomeriggio di oggi, nell'albo del Ministero della Giustizia, saranno affissi i risultati delle prove scritte del concorso a 400 posti indetto con decreto ministeriale del 18 ottobre 2022. Sui 7374 partecipanti, circa 3mila hanno consegnato la busta con gli elaborati il terzo giorno, mentre 549 sono stati valutati idonei. Le prove orali cominceranno il 1 luglio 2024.

Si procede inoltre a passo spedito per le altre procedure concorsuali indette con decreto ministeriale del 1 dicembre 2021. Parliamo in questo caso di 500 posti a disposizione. L'altro bando di concorso riguarda il decreto ministeriale del 9 ottobre 2023. I posti sono 400. Sale dunque l'attesa.