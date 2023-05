«'Il nostro intendimento strategico, con programmi a breve tempo e alcuni a più lungo tempo, è dare piena attuazione al codice Vassalli (di procedura penale ndr)». Lo afferma Carlo Nordio, ministro della Giustizia, alla presentazione del libro ''Dieci anni di solitudine'' di Giovanni Pellegrino, ex presidente della Commissione Stragi. L'intenzione, ha spiegato infatti il ministro, è dare attuazione al codice per «coniugare la presunzione di innocenza con la certezza della pena, una pena che sia erogata in tempi rapidi».

«Sicuramente il clima che si respirava all'epoca, riguardo al conflitto tra magistratura e politica, era più acceso di oggi. Si è per fortuna mitigato e spero ci sia una convergenza nella valutazione di molte riforme che abbiamo intenzione di attuare» ha spiegato Nordio.