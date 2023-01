Via libera dai giudici della corte d'appello di Brescia alla consegna al Belgio di Silvia Panzeri, la figlia dell'ex europarlamentare Antonio Panzeri, arrestato nell'ambito del Qatargate, con l'accusa di corruzione e riciclaggio. Dopo un'ora e mezza di Camera di Consiglio e dopo aver valutato la relazione sulle carceri del Belgio, la corte ha deciso di accogliere la richiesta del mandato d'arresto europeo del giudice Michel Claise.

Per il giudice di Bruxelles, Silvia Panzeri "sembra essere pienamente consapevole delle attivita" del padre, insieme alla madre Maria Dolores Colleoni. Per le autorità del Belgio le due donne potrebbero essere coinvolte nel giro di soldi e regali dal Qatar e dal Marocco per agevolare le decisioni europee favorevoli ai due Paesi.

La difesa, rappresentata dai legali Angelo De Riso e Nicola Colli, ha la possibilità di opporsi in Cassazione contro la decisione della “consegna” all'estero, così come avvenuto per Colleoni, per la quale circa un mese fa, sempre nella stessa inchiesta i giudici avevano deciso per la consegna al Belgio. L'udienza in Cassazione per la 67enne, e' fissata per il 31 gennaio.

“Il tribunale ha deciso per la consegna di Silvia Panzeri in ossequio del principio di reciproca fiducia tra Stati europei. Non tenendo in considerazione, secondo questa difesa, di tutte le insufficienze della risposta belga: non si è fatta una considerazione di merito sulle nostre osservazioni ma sul principio della reciproca fiducia tra Stati europei, è stata dichiarata la consegna”, ha spiegato l'avvocato Angelo De Riso, che insieme al collega Nicola Colli, difende la figlia dell'europarlamentare. L'indagata, sarà “consegnata al carcere di Haren, meno afflittivo, recentissimo”.