AZOVSTAL, ORA KIEV DICE SÌ ALL’EVACUAZIONE DQALL’ACCIAIERIA

Stavano aiutando i civili di Zaporizhzhia Ucciso anche un contractor statunitense

Stavolta non si tratta di mercenari o volontari pronti a combattere accanto all’esercito ucraino come è accaduto due settimane fa con l’arresto di due cittadini britannici. Ieri i russi hanno infatti catturato Due cooperanti britannici mentre stavano evacuando i civili. La notizia è stata confermata direttamente da Dominik Byrne, co- fondatore e direttore operativo dell’organizzazione no profit britannica Presidium Network che da due mesi aiuta la popolazione ucraina.

«Due cittadini britannici, che lavorano come volontari Paul Urey ( nato nel 1977) e Dylan Healy ( nato nel 2000) sono stati catturati lunedì dall’esercito russo a un posto di blocco in Ucraina», spiega Byrne Gli operatori umanitari hanno perso i contatti con l’organizzazione mentre viaggiavano a sud della città di Zaporizhzhia, nell’Ucraina centrale, per aiutare a organizzare un’evacuazione civile dell’area. Nessuno dei due dipende direttamente con Presidium Network, ma l’organizzazione ha offerto supporto, secondo Byrne, aggiungendo che una famiglia che i due uomini avevano cercato di evacuare da Zaporizhzhia è stata successivamente interrogata dai soldati russi, che hanno chiesto loro se i volontari fossero «spie britanniche».

Un contractor americano di 22 anni, Willy Joseph Cancel, invece è stato ucciso dai russi mentre combatteva per le forze ucraine. Lo hanno confermato alla Cnn i suoi familiari. Cancel, ex marine, lavorava a tempo pieno nella polizia penitenziaria del Tennessee prima dell’inizio della guerra in Ucraina.

Sul fronte di Mariupol, intanto, l’ufficio di presidenza di Kiev ha fatto sapere che è prevista un’operazione per evacuare i civili dall’acciaieria Azovstal, ma senza dare ulteriori dettagli. Nella fabbrica nella città meridionale sono asserragliati soldati della 36esima brigata insieme a membri del battaglione Azov e centinaia di civili, in condizioni sempre più disperate dopo che le forze russe l’hanno duramente colpita con intensi bombardamenti. La situazione nella Azovstal di Mariupol è ormai ' oltre la catastrofe umanitaria' ha affermato alla Cnn il maggiore Serhiy Volyna, comandante della 36esima brigata marina che guida le forze ucraine asserragliate nell'acciaieria, insieme a centinaia di civili, compresi, spiega, sessanta bambini, uno di appena quattro mesi.

' Abbiamo molta poca acqua, molto poco cibo rimasto', ha continuato Volyna spiegando che i recenti bombardamenti russi sull'ospedale da campo che era all'interno del complesso hanno distrutto vitale equipaggiamento medico. ' E' stata colpita direttamente la sala operatoria, e tutto l'equipaggiamento e il materiale necessario per gli interventi è stato distrutto - ha aggiunto - non possiamo curare i nostri feriti, soprattutto le ferite da proiettile e schegge'.

Secondo le stime ufficiali sarebbero almeno tremila i civili ucraini uccisi dalle forze armate di Mosca.

La Gran Bretagna invierà in tal senso una squadra di investigatori in Ucraina a sostegno dell'indagine della Corte penale internazionale ( Cpi) su possibili crimini di guerra commessi dalle truppe russe. ' Invieremo una squadra britannica per la raccolta di prove che lavorerà con le autorità ucraine che lavorano con la Cpi', ha detto il ministro degli Esteri britannico, Liz Truss, durante una visita al tribunale dell'Aia. Gli investigatori cercheranno di raccogliere ' un'ampia gamma di prove, dichiarazioni di testimoni, prove forensi e prove video', ha affermato Truss.

In serata c’è stata la telefonata del presidente francese Macron con Vlodymir Zelensky in cui l’inquilino dell’Eliseo ha ribadito il sostegno di Parigi alla resistenza ucraina, chiedendo però a Kiev di evitare un’escalation e di non chiudere la porta delle trattative con Mosca.

UNA SALA DEL MUSEO DELLE TRADIZIONI LOCALI DI MARIUPOL BOMBARDATA DALLE FORZE SEPARATISTE SOSTENUTE DALLA RUSSIA