Palazzo Bachelet cambia la propria geografia consiliare. E ancora una volta vince la lottizzazione, con una spartizione tra correnti che lascia fuori, non a caso, l’unico consigliere indipendente in seno al Consiglio. Andrea Mirenda, che si è candidato al Consiglio superiore della magistratura grazie al sorteggio, è l’unico membro del Csm assegnato ad una sola Commissione, ovvero la prima, quella per le incompatibilità. E nemmeno come presidente, ma come soldato semplice, marginalizzato, depotenziato: quasi un unicum nel suo genere.

Mirenda si trovava precedentemente in Quinta commissione, quella più appetibile in termini di potere: è lì che il gioco delle correnti è più forte, dato che la posta in gioco sono gli uffici direttivi e semidirettivi. E le sue posizioni si sono rivelate tutt’altro che accomodanti: più volte, infatti, ha denunciato quello che appariva ai suoi occhi come un fenomeno di “continuità” con l’epoca Palamara, quella in cui le correnti ragionavano sulle nomine sulla base di logiche diverse dal merito.

L’ultima occasione per manifestare il suo dissenso era stata quella della scelta dei candidati per il ruolo di procuratore a Catania: il 20 maggio scorso, infatti, la toga anti correnti ha abbandonato la seduta in segno di protesta, «dopo l’ennesima riunione straordinaria per riscrivere le regole del Testo unico sulla Dirigenza - aveva chiarito con una nota -, resa inutile, ancora una volta, per la mancanza di una seria volontà di arginare i ben noti arbitri correntizi in tema di nomine». In quell’occasione, Mirenda aveva invitato la Commissione «a deliberare senza indugio la nomina del procuratore di Catania», in quanto «già completamente istruita alla data del 9 aprile 2023». La Commissione aveva però ignorato la richiesta, rinviando ulteriormente la delibera, per far quadrare, a suo dire, i conti: la scelta relativa a Catania, spiegava infatti Mirenda, andava fatta «unitamente a quelle del procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli, del presidente della Corte di Appello di Salerno e, infine, del relativo procuratore generale. Il tutto, a mio sommesso avviso, nell’intento - non commendevole - di trovare una “quadratura” generale delle pratiche menzionate».

Da qui la presa d’atto, «con estrema amarezza che, nonostante gli scandali che più è più volte lo hanno travolto, il Consiglio, immune ad ogni revisione critica del proprio passato, persevera in dinamiche che, quando non opache, appaiono sicuramente estranee alle regole procedimentali e di merito che ne disciplinano l’attività». Mirenda aveva dunque scelto di rinunciare alla Commissione più desiderata, confermandosi, però, una spina nel fianco. Anche se potenzialmente ininfluente - perché da solo, in un gioco fatto di squadre -, il suo voto ha finora avuto il merito di smascherare possibili ipocrisie di un sistema che cambia tutto per rimanere identico a se stesso. Sarà stata, forse, dunque l’attitudine alla denuncia - bipartisan - a far perdere a Mirenda il secondo posto in Commissione: fino al 10 giugno, infatti, giorno in cui entrerà in vigore la nuova geografia, il magistrato siederà anche in nona, quella deputata ai rapporti istituzionali nazionali e internazionali, attività di formazione ed esecuzione penale.

Il “nuovo” Csm rispecchia dunque il rapporto di forze attualmente vigente all’interno delle correnti, con tre presidenze a Magistratura indipendente (la corrente definita filo governativa, dati i molti uomini presenti negli uffici di via Arenula), due ad Area, una ad Unicost. Altre tre presidenze vanno ai laici del centrodestra e una - la Quinta - al laico di Italia viva Ernesto Carbone. E c’è chi ha ben tre Commissioni, ovvero Daniela Bianchini, in quota Fratelli d’Italia, occupando in un caso anche la poltrona di presidente.

Insomma, impossibile non notare l’anomalia Mirenda, che però non ne vuole sapere di farne un fatto personale. «Non sono qui per accaparrarmi posti - risponde laconico interpellato dal Dubbio -, sono qui per segnalare le cose che non vanno. Non ho alcun commento da fare». Ma non c’è nessuno, all’interno del Csm, che non abbia fatto caso alla situazione. E c’è anche chi avrebbe manifestato solidarietà al consigliere laico, invitandolo a protestare perfino col Quirinale, invito che sarebbe stato respinto in maniera netta dal diretto interessato. «Troppo imprevedibile nel voto», questo il commento più ricorrente riguardo al consigliere indipendente. Che però risulterebbe, al contrario, prevedibilissimo: il documento più citato da Mirenda è infatti il Testo unico, da cui più volte, stando alle pronunce del Tar e del Consiglio di Stato, il Csm si sarebbe invece discostato.

Per evitare la lottizzazione, la soluzione sarebbe più semplice stata il sorteggio. Se non a monte - come accadrà qualora si realizzasse la riforma Nordio -, quantomeno a valle, per scegliere i membri delle Commissioni e affidare al caso i rapporti di forza che, comunque, si verrebbero a determinare. Anche perché la scelta dei componenti non passa attraverso una selezione relativa alla competenza attitudinale: il supporto logistico è infatti affidato ai magistrati segretari, che fanno il lavoro più grosso prima di passare la palla ai consiglieri. Basterebbe dunque un sorteggio per evitare quelle logiche da manuale Cencelli di palamariana memoria. Ma «perfino i magistrati segretari fanno riferimento alle correnti», spiega sconsolata una voce interna al Csm. E se ciò non bastasse, anche la geografia fisica delle stanze di Palazzo Bachelet si richiama a questa logica: al pian terreno le correnti di centrodestra, al primo piano quelle di sinistra, al terzo piano i consiglieri punto di riferimento di Fratelli d’Italia. Tutto cambia perché nulla cambi.