«Secondo le indicazioni più recenti l’attività economica in Italia avrebbe lievemente recuperato all’inizio di quest’anno» con un PIL che «dovrebbe essere aumentato dello 0,1 per cento nei primi tre mesi del 2019».

Lo scrive la Banca d’Italia nel Bollettino trimestrale in cui segnala come «la debolezza congiunturale degli ultimi trimestri, particolarmente accentuata nel comparto industriale, rispecchia quella osservata in Germania e in altri paesi dell’area» dell’euro.

«Secondo nostre stime nei mesi invernali l’attività economica sarebbe tornata a crescere anche se in marzo è sceso ancora l’indicatore Ita- coin elaborato dalla Banca d’Italia, che misura la dinamica di fondo dell’economia italiana.

Su tale diminuzione spiega Via Nazionale - ha pesato il rallentamento ciclico dell’area dell’euro, particolarmente accentuato nell’economia tedesca, nei confronti della quale il nostro paese intrattiene rilevanti legami produttivi e commerciali».

Secondo le stime di Bankitalia «nel primo trimestre del 2019 la produzione industriale sarebbe tornata a salire».

Ma da Palazzo Koch si ricorda come «tutti i previsori privati e istituzionali hanno rivisto verso il basso le loro proiezioni di crescita per l’Italia per il 2019.

Gli analisti censiti da Consensus Economics, che in dicembre prefiguravano per quest’anno un aumento del PIL dello 0,7 per cento, nell’ultima rilevazione indicano una crescita compresa tra il - 0,1 e lo 0,2 per cento».