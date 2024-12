Si terrà il 24 gennaio prossimo la cerimonia in Cassazione per l'apertura del nuovo anno giudiziario. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'inaugurazione inizierà alle ore 11 con la relazione sull'amministrazione della Giustizia che sarà svolta dalla prima presidente della Corte Margherita Cassano. A seguire, gli interventi del vicepresidente del Csm, del ministro della Giustizia, del procuratore generale della Cassazione e dei rappresentanti dell'Avvocatura.

Con una delibera approvata nell'ultimo plenum, il Csm ha inoltre stabilito le linee guida relative alle modalità organizzative delle cerimonie nei 26 distretti di Corte d'appello che si svolgeranno il 25 gennaio: in particolare, i presidenti di Corte d'appello vengono invitati a concentrare, nelle loro relazioni, l'attenzione sui profili più rilevanti dell'amministrazione della giustizia e sullo stato dell'attuazione delle riforme ordinamentali e processuali più recenti nel distretto. Infine, per consentire la più ampia partecipazione, è anche prevista la possibilità di utilizzare piattaforme digitali per la diffusione della cerimonia.