Primo sì al Senato per cancellare l’abuso d’ufficio. La Commissione Giustizia del Senato, presieduta da Giulia Bongiorno, ha concluso l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 del ddl Nordio, che prevede appunto l’abrogazione dell’articolo 323. A favore tutta la maggioranza e anche Italia viva, contrari in modo compatto il Pd, M5S e Avs.

In Commissione è passata una proposta di modifica della Lega che "tipizza meglio", come spiega Bongiorno, il reato di traffico di influenze. Mentre la Lega ha presentato un emendamento per attenuare la legge Severino sull’incandidabilità e decadenza di parlamentari e amministratori condannati a due anni, eliminando l’obbligo di sospendere questi ultimi dopo la sentenza di primo grado.

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, esprime "grande soddisfazione per la sollecitudine con cui la Commissione Giustizia del Senato, presieduta da Giulia Bongiorno, è arrivata al risultato odierno, con l'auspicio che la parte residua del disegno di legge venga altresì approvata nel minor tempo possibile". Dopo la conclusione dell'esame degli emendamenti all'articolo 1 sul reato di abuso d'ufficio, il Guardasigilli ribadisce che "l'abrogazione di questo reato evanescente, richiesta a gran voce da tutti gli amministratori di ogni parte politica, contribuirà ad un'accelerazione delle procedure e avrà quell'impatto favorevole sull'economia auspicato nei giorni scorsi dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni".