Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere per reati contro la sicurezza di Mansoura, in Egitto, sulla base di un post pubblicato nel 2020. La notizia, resa nota via Twitter da Hossam Bahgat, attivista egiziano per i diritti umani e fondatore dell'Egyptian Initiative for Personal Rights, è stata confermata da Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International.

“La sentenza - ha spiegato ancora Bahgat - non è soggetta ad Appello o Cassazione. Patrick è stato arrestato in tribunale in preparazione del suo trasferimento alla stazione di polizia di Gamasa”. Il “peggiore degli scenari possibili”, spiega Noury. “Speravamo che oggi si fissasse una data per il verdetto e che poi arrivasse l'assoluzione. E' un'immagine terrificante”, commenta il portavoce. “Una volta tornato a casa, in molti hanno abbandonato questa storia - ha aggiunto -, ma noi no. Questa vicenda non finisce qui”. Il ricercatore egiziano dovrà trascorrere in carcere 14 mesi, poco più di un anno: come spiega l’avvocata Hoda Nasrallah, dalla pena di tre anni comminata oggi saranno decurtati i 22 mesi già trascorsi dietro le sbarre. “Attendiamo che il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi conceda la grazia”, ha affermato Nasrallah.

La vicenda giudiziaria di Zaki è iniziata con l'arresto tra il 7 e l'8 febbraio 2020 e dura da più di tre anni. Impegnato a favore dei diritti umani e sotto accusa per opinioni politiche espresse sui social, Zaki è stato scarcerato dopo quasi due anni di detenzione preventiva nel dicembre 2021. Il 6 luglio di quest'anno Zaki si è laureato on line all'Università di Bologna con una tesi su giornalismo, media e

impegno pubblico.