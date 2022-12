PHOTO



"Siamo in trincea come tutti gli altri colleghi e stiamo difendendo la salute e la vita dei cittadini, io non sono per l'immunità di gregge". Lo ha detto Luca Zaia, governatore del Veneto, intervenuto a Radio Anch'io su Rai Radio1. "La gestione della sanità - aggiunge, rivendicato autonomia - è un ambito sartoriale, ogni territorio ha le sue caratteristiche. Noi abbiamo iniziato da subito a fare i tamponi con il comune di Vo'. Io ho deciso di fare il tampone a tutti i cittadini per cercare di capire di più. Avevamo 66 contagiati positivi che non sapevano nulla del contagio e che non avevano sintomi. Li abbiamo isolati e dopo 15 giorni i positivi in quarantena sono diventati 6. La quarantena funziona perche' i veri contagiatori sono i positivi asintomatici". "Stiamo parlando della vita dei cittadini. L'OMS - ha aggiunto Zaia - e' uscita con una nota ufficiale ieri: test, test, test e cioe' fare i tamponi. Bisogna trovare il positivo e isolarlo. Io non faccio polemiche con nessuno, ci vogliono mascherine, ci vogliono tamponi e ci vogliono respiratori meccanici. Stiamo attrezzando dei camper perche' noi vorremmo andare dalla popolazione asintomatica e fare tamponi. In 4/5 ore siamo in grado di avere il risultato di un tampone. Ci vuole creativita'. I miei clinici sono eccezionali mettiamo insieme le forze. Ognuno a casa cuce l'abito sartoriale in base alle caratteristiche della propria regione".