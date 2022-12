PHOTO



Le urne si sono aperte alle 6.30 del mattino e chiuderanno questa sera alle 22. Intanto, in Sardegna, non si placa la rabbia dei pastori, che da giorni tengono sotto scacco la Regione, protestando contro il calo del prezzo del latte di pecora. Questa mattina, alle 9.30, dei pastori incappucciati hanno fermato un camion cisterna che trasportava latte nella zona del Nuorese. L'assalto è stato effettuato da tre o quattro uomini incappucciati e, stando alle prime ricostruzioni, armati. Hanno fatto uscire l'autista e hanno rovesciato, come fanno ormai da giorni, il latte sull'asfalto. Nonostante la tesione, in seggi in tutta l'isola sono aperti regolarmente e le operazioni di voto si stanno svolgendo senza intoppi. Sul fronte politico, la vittoria è contesa tra il candidato di centrodestra, Christian Solinas, segretario del partito sardo d'azione e attualmente eletto in Senato con la Lega e Massimo Zedda, sostenuto dal centrosinistra. Il candidato dei 5 Stelle, Francesco Desogus, secondo i sondaggi non sarebbe in gara, con un terzo posto quasi certo. Se si confermeranno gli esiti, per il Movimento si tratterebbe della seconda sconfitta regionale in un mese, dopo quella in Abruzzo. Il risultato, considerato dai vertici grillini ormai quasi scontato, sarebbe un'ulteriore tegola sulla testa della componente "gialla" del governo del cambiamento. Lo spoglio inizierà domattina alle 7 e i risultati sono attesi nel pomeriggio.