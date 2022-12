La guerra inè al centesimo giorno e si continua ancora a combattere. L’offensiva prosegue in particolare nel. Circa il 20% del paese sarebbe già nelle mani di Mosca mentre si prevedono tempi lunghi per la durata del conflitto. «Circa il 20% del nostro territorio è sotto il controllo degli occupanti«, ha detto il presidente ucraino«Le truppe russe - ha spiegato - sono entrate in 3.620 insediamenti in. Di questi, 1.017 sono già stati liberati«. Il segretario generale della Nato,, dopo una visita alla, a, ha messo in guardia: le guerre, ha detto, «sono per natura imprevedibili» e «pertanto dobbiamo solo essere preparati per il lungo periodo» perché quella in«ora è diventata una guerra di logoramento». Le truppe di Mosca «continuano a bombardare le posizioni delle forze di difesa e le infrastrutture civili nelle aree degli insediamenti di», conferma lo Stato maggiore ucraino, aggiungendo che «i combattimenti continuano nella parte centrale di». Per, inoltre, «dal territorio russo continuano bombardamenti assolutamente insensati - ha detto - delle nostre regioni settentrionali di confine, in particolaree la regione disono state bombardate». Secondo l’intelligence britannica, «lasta ora ottenendo un successo tattico nel». In base all’ultimo aggiornamento diffuso dalla Difesa del Regno Unito, inoltre, «le forze russe hanno generato e mantenuto lo slancio e attualmente sembrano detenere l’iniziativa sull’opposizione ucraina». Sul campo continua l’offensiva nel. Nei cento giorni di guerra, secondo i dati dell’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina, nel paese 261 bambini sono morti e 463 sono rimasti feriti. «Nella direzione di, gli occupanti russi continuano il fuoco dell’artiglieria lungo l’intera linea di contatto», spiega lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nell’ultimo aggiornamento. Si combatte a, dove l’80% della città sarebbe già in mano alle forze russe. «Abbiamo avuto un certo successo nelle battaglie dima è troppo presto per dirlo», ha dettoin un videomessaggio, parlando ancora di una situazione «difficile«. «Proprio come - ha aggiunto - nelle città e nelle comunità vicine:e altre. Molte città stanno affrontando un potente attacco russo«. «In seguito al fallimento del piano iniziale, a causa di false ipotesi di pianificazione e scarsa esecuzione tattica - si legge ancora nell’aggiornamento -, laha adattato il suo progetto operativo per concentrarsi sul»., adesso, secondo, controllerebbe «oltre il 90% dell’oblast died è probabile - scrive l’intelligence - che completerà il controllo nelle prossime due settimane«. Questi successi tattici della, però, sono stati ottenuti con un «costo di risorse significativo» e per raggiungere altri risultati sarà necessario «un continuo ingente investimento di manodopera e attrezzature ed è probabile - spiega ancora l’intelligence britannica - che ci vorrà molto tempo in più».