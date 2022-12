PHOTO



Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha incontrato Donald Trump a Filadelfia, a margine dell'ultimo comizio elettorale del tycoon in vista delle primarie repubblicane che si svolgono oggi in Pennsylvania. Il faccia a faccia - secondo quanto apprende l'ANSA - è durato circa 20 minuti. «Matteo, ti auguro di diventare presto primo ministro in Italia», avrebbe detto Trump al leader leghista.