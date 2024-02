Le prossime ore saranno decisive per stabilire se la vera coppia Reale di questo paese siano stati Totti e Ilary oppure i Ferragnez. Molto dipenderà dalle reazioni che l’annunciata separazione dei secondi produrrà dopo le indiscrezioni di Dagospia: reggeranno il confronto con l’isteria collettiva di cui siamo stati preda per i rolex e le borsette sotto sequestro? I segnali sono positivi: è già partita la caccia agli indizi che possano rafforzare la notizia, che comunque è già data per certa da tutti i giornali.

Ora c’è grande attesa per la puntata di Fabio Fazio del 3 marzo, quando l’influencer tornerà sulla scena con Che Tempo che fa. Ma ci aspettiamo come minimo una Storia ufficiale dell’uno o all’altro coniuge, rigorosamente via Instragram, come d’altronde fece anche il Pupone, che di fatto confermò smentendo la crisi ventilata dai giornali. In questo caso la strategia web è di professione, e si potrà fare di meglio. Ma le differenze tra le due coppie non si riducono a questo. C’è di più, a cominciare dal fatto che la crisi di Totti e Ilary è iniziata in casa per finire in tribunale, e qui invece sembra essere successo tutto il contrario: a rompere l’idillio sarebbero stati proprio i guai giudiziari. Cioè tutte le accuse che in un colpo hanno affossato Chiara Ferragni dopo il Pandoro-gate: con le uova di Pasqua e le bambole Trudi finite sotto la lente, alla gogna mediatica si è aggiunta la tegola giudiziaria, un fascicolo della procura di Milano che ora indaga sull’Influencer per truffa aggravata.

Più o meno così è cominciato il capitolo nero di Chiara Ferragni, ormai sempre più lontana dai riflettori. Dopo le celebri scuse via social, non l’abbiamo vista neanche alla fashion week di Milano. E tutti quei giornalisti appollaiati sotto casa Ferragnez non sono riusciti a ottenere molto di più nel silenzio stampa rotto qua e là dalle dichiarazioni dell’entourage. Chi la conosce dice che l’imprenditrice digitale non se la passi un granché. Il periodo, insomma, non è dei migliori. E tutti noi questo lo capiamo. Invece Fedez che fa? Si preoccupa per sé e la scarica, secondo la ricostruzione di Dagospia. «Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa», cioè l’attico di Citylife a Milano dove la famiglia viveva e postava. Fino a domenica scorsa, pare.

Certo, le voci di una crisi si rincorrevano da settimane. A nessuno è sfuggito il dito di Chiara Ferragni senza fede, come ora non sfugge la nuova foto profilo senza Fedez. E qualora servisse ricordarlo, dopo l’episodio di Sanremo, quando il rapper fece molto parlare di sé con il suo bacio a Rosa Chemical, i due ammisero anche la crisi. La Chiara furiosa perché il marito le aveva rubato la scena a quel modo, aveva mandato giù il rospo. Gli era stato accanto polemica dopo polemica, ma sembra che non si possa dire il contrario: Fedez questa volta è stato come il compagno di partito che ti scarica dopo il primo avviso di garanzia. D’altronde i follower non sono più clementi degli elettori…