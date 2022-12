La serie A riparte, dopo la sosta per gli impegni della nazionale, e la Juventus vede in fondo alla sua strada il traguardo dell'ennesimo scudetto, il sesto consecutivo. Eppure ci sono ancora delle "buche" che i bianconeri dovranno essere bravi a schivare, senza farsi distrarre troppo dalla Champions e da un doppio confronto con il Barcellona che potrebbe amplificare le velleità di trionfo della squadra di Allegri. Già da quest'estate, dopo il colpo Higuain, il gap con le altre pretendenti allo scudetto sembrava ampio. Il campo, in questi mesi, non ha fatto altro che tradurre in punti quanto ipotizzato da tanti alla vigilia. La Juventus comanda con 73 punti, la Roma è distante otto lunghezze, il Napoli addirittura dieci. Possiamo parlare ancora dunque di volata scudetto? Forse no, ma c'è ancora una partita che potrebbe regalare un po' di interesse al campionato in questi ultimi due mesi finali. Domenica si gioca infatti Napoli-Juventus e la sfida del San Paolo (ore 20.45) è l'ultimo snodo fondamentale di questa serie A, non soltanto il ritorno dell'ex Higuain in una piazza che lo ha amato e che si è sentita tradita dal suo passaggio in bianconero. La Roma (che gioca sabato in casa contro l'Empoli ed è favorita dai pronostici) è spettatrice molto interessata, perché in caso di suo successo e mancata vittoria della Juve potrebbe accorciare le distanze dalla vetta, anche se una rimonta scudetto dei giallorossi appare comunque molto difficile. Nello stesso tempo però i ragazzi di Spalletti non possono nemmeno tifare per il Napoli, rivale diretto per il secondo posto in classifica, quello che dà diritto all'accesso diretto alla prossima Champions League, con conseguenti introiti milionari. Ad ogni modo, ipotizzando che la Roma conquisti i tre punti in casa (mai darli però per scontati!), ecco quali potrebbero essere gli scenari futuri per questo finale di campionato.

Se fa festa il San Paolo

Riuscire a riprendere la Juventus è utopia anche per il Napoli, ma l'undici di Maurizio Sarri sa benissimo che battendo i bianconeri regalerebbe una grandissima gioia al pubblico del "San Paolo" e nello stesso tempo, sull'onda emotiva, inizierebbe nel migliore dei modi lo sprint per il secondo posto con la Roma. Ipotizzando dunque il segno 1 sia all'Olimpico che al San Paolo, la situazione di classifica sarebbe la seguente: Juventus 73, Roma 68, Napoli 66. Campionato riaperto? Sulla carta sicuramente sì, ma guardando il calendario i bianconeri sembrano avere un cammino un po' più agevole rispetto alle loro avversarie. In una serie A dove ormai la lotta per non retrocedere sembra già segnata, gli unici impegni più complicati per Bonucci e compagni sono la trasferta di Bergamo con l'Atalanta (che sogna un posto in Europa League) alla 34ª giornata e il successivo derby della Mole con il Torino, prima dello scontro diretto dell'Olimpico contro la Roma. Difficile dire però se alla 36ª giornata questa partita sarà una sfida per lo scudetto o ininfluente ai fini della classifica…

A chi serve il pareggio

La Juventus, si sa, non gioca mai per il pareggio e non a caso ne ha collezionato soltanto uno in questo torneo. Ma al "San Paolo", dove poi sarà ospite anche mercoledì prossimo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, potrebbe anche "accontentarsi di pareggiare". Il segno X sarebbe senz'altro più gradito ai bianconeri che non al Napoli, questo è chiaro, perché ipotizzando sempre il successo della Roma oggi nell'anticipo contro l'Empoli la classifica sarebbe la seguente: Juventus 74 punti, Roma 68, Napoli 64. In questo caso il margine della squadra di Allegri sui giallorossi rimarrebbe ancor più rassicurante. La Roma ha un calendario senz'altro impegnativo. Alla 32ª sfiderà l'Atalanta in casa, ma poi in tre gare si giocherà tutto: le partite contro Lazio, Milan e Juventus, nell'ordine, di fatto riveleranno il piazzamento in classifica dei giallorossi. Con il Napoli che comunque avrebbe tutte le carte in regola per sognare il sorpasso e prendersi il secondo posto.

E se la Juve fosse imbattibile?

Il campionato di serie A sarebbe di fatto chiuso in caso di trionfo dei bianconeri al San Paolo e del resto una sua vittoria suggellerebbe la superiorità che la Juventus ha avuto sulle sue rivali per tutto l'arco del torneo. La classifica sarebbe la seguente: Juventus 76, Roma 68, Napoli 63. A quel punto l'attenzione degli appassionati italiani si sposterebbe inevitabilmente sulla lotta per il secondo posto. E' vero che il vantaggio di cinque punti della Roma sul Napoli sarebbe un ottimo margine, ma il calendario dei partenopei sembra essere un po' più facile rispetto a quello degli uomini di Spalletti. Per il Napoli le due insidie più grandi sono le trasferte con la Lazio e con l'Inter, ma cercare di riagganciare la Roma non sembra una impresa impossibile.

Ma la Roma deve vincere

Fin qui abbiamo ipotizzato gli scenari futuri del campionato di serie A partendo dall'idea che la Roma riesca sabato pomeriggio a superare all'Olimpico l'Empoli, del resto in casa i giallorossi hanno sempre vinto, tranne che nello scontro diretto con il Napoli. Attenti però alle bucce di banana: i toscani non sono ancora salvi e non vorranno fare le vittime sacrificali, la Roma non dovrà giocare pensando già alla "remuntada" da compiere martedì sera nel derby di Coppa Italia con la Lazio. Certo è che, in caso di segno X o 2 oggi pomeriggio, Napoli-Juventus diventerebbe ancor di più la partita chiave del campionato: i partenopei vincendo si prenderebbero il secondo posto, la Juventus invece con tre punti potrebbe mettere definitivamente la parola fine sul torneo e concentrarsi così sulla Champions League. Comunque vada, e calcolatrici a parte, buona partita a tutti.