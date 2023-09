Una bambina di 5 anni è morta a seguito dello schianto dell'aereo delle Frecce Tricolore all'aeroporto di Caselle, a Torino. Nell'incidente è rimasta coinvolta l'intera famiglia che si trovava a bordo della macchina colpita dal velivolo. Ustionato il bambino di 9 anni, trasferito al Regina Margherita. Ustioni anche per la madre, in codice giallo al Cto, per il padre e per il pilota, trasferiti in codice giallo al San Giovanni Bosco.

Il velivolo Pony 4 è esploso oggi poco dopo il decollo sulla pista di Caselle, forse a causa di un impatto con uno stormo di uccelli, e ha finito la sua lunga corsa contro un'auto in transito su una strada che delimita l'aeroporto. La macchina, sulla quale si trovavano un uomo e una donna e i loro due bambini di 5 e 9 anni, è stata sollevata e ribaltata dall'esplosione. I due genitori sono riusciti ad uscire con leggere ferite e ustioni portando in salvo il figlio più grande, di 9 anni, ma, a quanto apprende l'Adnkronos, l'auto ha preso fuoco mentre cercavano di soccorrere la più piccola e per lei non c'è stato nulla da fare. Il bambino rimasto coinvolto nell'incidente riporta ustioni di secondo grado in circa il 15% della superficie corporea, la prognosi rimane riservata.

“Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome di tutta l'Aeronautica Militare, sgomento e attonito per quanto accaduto nel pomeriggio di oggi sull'aeroporto di Torino Caselle, si stringe alla famiglia della bambina rimasta vittima dell'incidente”. scrive l'Aeronautica militare esprime in un messaggio di cordoglio per la tragedia. “Attendiamo con speranza e fiducia aggiornamenti sulle condizioni del secondo bambino e dei genitori - prosegue la nota - la formazione era appena decollata per dirigersi su Vercelli, dove avrebbe dovuto eseguire una esibizione aerea, quando per motivi ancora da accertare il velivolo Pony 4 pilotato dal Maggiore Oscar Del Do' ha perso quota ed è precipitato al suolo. Il pilota, immediatamente prima dell'impatto, e' riuscito a eseguire la manovra di eiezione”. “Non è possibile al momento confermare le cause dell'incidente”, scrive l'Aeronautica, che poi spiega: “Una delle ipotesi al vaglio, vista la dinamica dell'evento, è quella di un impatto del velivolo con un volatile (in gergo tecnico Bird strike) durante le primissime fasi del decollo”.