Un forte terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito oggi la regione di Sagaing, nel Myanmar nord-occidentale, intorno a mezzogiorno (ora locale). Le scosse sono state avvertite in diverse città, tra cui Sagaing, Mandalay, Kyaukse, Pyin Oo Lwin e Shwebo, come riportato da Myanmar Now. Il terremoto ha avuto ripercussioni anche nei Paesi limitrofi, con scosse avvertite in Thailandia, India e Cina. L'epicentro è stato localizzato nelle vicinanze di Sagaing, una zona già pesantemente colpita dal conflitto civile in corso tra i gruppi di resistenza e le forze armate della giunta al potere dal colpo di stato del 2021.

Nelle immagini il crollo di un grattacielo in costruzione a Bangkok. Gli operai si allontano dalla zona

A Bangkok, in Thailandia, si segnala anche il crollo di un grattacielo in costruzione, un episodio che evidenzia i danni causati dal sisma in una delle regioni più vulnerabili. L'intensità del terremoto e la portata dei danni restano ancora da valutare, ma la situazione è già critica per molte delle aree colpite.