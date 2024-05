Cinque operai sono morti a Casteldaccia, in provincia di Palermo, dopo essere rimasti intrappolati nei cunicoli dell’impianto di sollevamento delle acque reflue dell’Azienda municipale acquedotti (Amap) mentre stavano eseguendo dei lavori di manutenzione nella struttura. «Auspico - ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a New York, - che sia fatta piena luce sulle dinamiche dell’incidente. Ma l’ennesima inaccettabile strage sul lavoro -a pochi giorni dal 1 maggio - deve riproporre con forza la necessità di un impegno comune che deve riguardare le forze sociali, gli imprenditori e le istituzioni preposte».

Tra le prime reazioni anche quelle di palazzo Chigi, del ministro degli Esteri Antonio Tajani e del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Oltre a quella della leader dem Elly Schlein. «Alle famiglie delle vittime il mio profondo cordoglio, unitamente al sentimento di vicinanza verso il lavoratore che si trova attualmente nel reparto di Rianimazione all'ospedale Policlinico di Palermo. Sia fatta piena luce su questa tragedia», ha scritto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per Tajani «bisogna fare di tutto perché si possa rinforzare la sicurezza» sui posti di lavoro, «aumentare il numero degli ispettori e aiutare le imprese detassando le attività che vanno nella direzione di rinforzare la sicurezza sul lavoro», mentre per Fontana «morire sul lavoro è inammissibile» e per questo «è necessario un impegno massimo e inderogabile, ad ogni livello, per la tutela dei lavoratori». Secondo Schlein «non possiamo trovarci ogni volta davanti ad una morte sul lavoro, ad una morte di stage, a ribadire che la sicurezza sul lavoro non è una priorità tra le tante, è la priorità» e «se siamo una Repubblica fondata sul lavoro, come scrive la Costituzione, bisogna essere conseguenti e bisogna che tutte le istituzioni mettano in campo il massimo impegno per dire basta a questa strage quotidiana di lavoratrici e di lavoratori».