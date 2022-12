PHOTO

strage bataclan

Non è ricorso in appello Salah Abdeslam, l’unico superstite del commando terroristico che il 13 novembre del 2015 causò la morte di 130 persone e centinaia di feriti tra lo Stade de France, i locali del centro di Parigi e il teatro Bataclan. Lo riportano i media francesi spiegando che nessuno degli altri 13 imputati presenti in aula e i sei giudicati in contumacia ha impugnato la sentenza e che le loro condanne diventano quindi definitive. Abdeslam è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di riduzione della pena. «Nemmeno il procuratore nazionale antiterrorismo e il pubblico ministero presso la Corte d’appello di Parigi hanno impugnato questa decisione», ha affermato il procuratore generale di Parigi, Rémy Heitz, in una nota. Le loro condanne sono ora definitive, non ci sarà appello.