È morto uno dei ragazzini rimasti coinvolti in una sparatoria in una scuola elementare a Vantaa, alla periferia di Helsinki, in Finlandia. Tutti i ragazzi coinvolti sono 12enni.

Il presunto autore

Ha 13 anni il sospetto arrestato dalla polizia finlandese in relazione alla sparatoria avvenuta in una scuola di Vantaa, vicino Helsinki. Lo ha riferito la polizia finlandese, precisando che i tre feriti hanno la stessa età del sospetto aggressore.

La polizia sul luogo dov'è avvenuta la sparatoria (APN)

Premier: «Profondamente scioccato da sparatoria a scuola»

Il premier della Finlandia, Petteri Orpo, si è detto «profondamente scioccato» dalla sparatoria avvenuta stamattina in una scuola a nord di Helsinki, a Vantaa, dove un 12enne ha aperto il fuoco e ha ferito altri 3 studenti coetanei, prima di essere fermato. «I miei pensieri sono rivolti alle vittime, alle loro famiglie e agli altri studenti e al personale della scuola di Viertola. Stiamo seguendo da vicino la situazione e attendiamo aggiornamenti dalle autorità», ha scritto Orpo in un post su X. La polizia è arrivata sul posto a seguito di una segnalazione giunta alle 9.08 locali, le 8.08 di stamattina. L’istituto conta 800 iscritti. Al momento non è chiaro in che condizioni siano i tre feriti.

Poliziotti in assetto da guerra (APN)

Gli altri episodio nel Paese

Negli ultimi decenni la Finlandia è stata teatro di due importanti sparatorie in scuole. A novembre del 2007 uno studente di 18 anni armato di pistola semiautomatica aprì il fuoco nella sede del liceo Jokela di Tuusula, nel sud della Finlandia, uccidendo 9 persone, e fu poi trovato morto con ferite autoinflitte. Meno di un anno dopo, a settembre del 2008, uno studente di 22 anni sparò e uccise 10 persone con una pistola semiautomatica in un istituto professionale di Kauhajoki, nel sud-ovest della Finlandia, prima di rivolgere l’arma contro di lui e uccidersi.