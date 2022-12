PHOTO



Si sarebbe ucciso il 34 autore della sparatoria a Colle Romito, consorzio residenziale di Ardea. I carabinieri erano accorsi dopo numerose segnalazioni che parlavano di colpi di arma da fuoco. Giunti sul posto hanno trovato due bimbi e un anziano feriti. Purtroppo per loro non c'è stato nulla da fare. Erano fratelli i due bambini uccisi a colpi di pistola: Daniel aveva 10 anni e David 5. Non ci sono gradi di parentela con l’anziano ucciso. L’anziano e i due bambini sono stati raggiunti dai colpi di arma da fuoco mentre erano in un parco pubblico in via degli Astri. A sparare sarebbe stato un 34enne con problemi psichici che si è poi barricato in casa. Quando, dopo alcune ore, i carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento del 34 lo hanno trovato cadavere. Ignoti anche i motivi degli spari. I carabinieri sono al lavoro per definire contesto e dinamica dell’accaduto. Mario Savarese, sindaco di Ardea, interpellato dall’AGI, ha dichiarato: «Sono appena tornato dal luogo dove è accaduto il fatto, la parte alta di Colle Romito, un villaggio residenziale. I presenti e le forze dell’ordine ci dicono che qualcuno ha sentito degli spari, la persona che potrebbe aver sparato è stata già identificata, sembra sia una persona instabile che già aveva manifestato comportamenti ostili. Si pensa che il tutto sia accaduto per futili motivi. Ma ancora non sappiamo nulla di preciso».