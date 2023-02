«Alcuni compagni sono stati fermati e altri due sono rimasti feriti. Appena capiremo la loro sorte il corteo sarà sciolto»: così uno dei manifestanti al microfono del corteo in favore di Alfredo Cospito (l'anarchico detenuto al 41bis in sciopero della fame da 108 giorni), fermo in questo momento a Largo Preneste.

Corteo per Alfredo Cospito: gli aggiornamenti

Tre persone che hanno preso parte al corteo organizzato a sostegno di Alfredo Cospito all'altezza di via Prenestina, a Roma, sono state fermate. Secondo quanto apprende l'AGI, i tre manifestanti sarebbero stati accompagnati negli uffici di polizia. «Aspettiamo che vengano rilasciati», hanno detto gli organizzatori del corteo prima di dichiarare chiusa la manifestazione.

Corteo per Alfredo Cospito: tre fermi

A quanto si apprende, sono tre i fermati dopo i disordini alla manifestazione di Roma in solidarietà di Alfredo Cospito e contro il 41bis. I manifestanti sono fermi poco prima di Largo Preneste e dal furgone in testa al corteo hanno dato notizia dei fermati e di un paio di feriti spiegando di essere in attesa di capire l'evoluzione della situazione: «Vogliamo che li rilascino subito», sottolineano.